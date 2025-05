Kepala Bapanas Tanggapi Tudingan AS soal Bulog Monopoli Impor Pangan

Dengan adanya cadangan pangan, Arief menyatakan Indonesia saat ini masih menyimpan stok beras 3,1 juta ton di tengah kondisi negara-negara tetangga yang menglami kenaikan harga. Selain itu, gabah dari petani dibeli dengan harga Rp 6.500 per kilogram. “Saya rasa we are on the right track,” ujar Arief saat ditemui di kantornya, Jakart, dikutip Jumat, 2 Mei 2025.