Ini Jadwal Pemberlakuan E-Money di Gerbang Tol Purbaleunyi

TEMPO.CO, Bandung-Pengelola jalan tol di ruas jalan tol Purbaleunyi memberlakukan bertahap transaksi non tunai (e-Money) di seluruh gerbang tolnya. “Program elektronifikasi pembayaran non tunai 100 persen dilakukan bertahap mulai 22 September 2017 lalu di Gerbang Tol Baros 1, kemudian dilanjutkan ke gerbang tol lainnya. Per hari ini kita lakukan di Gerbang Tol Mohamad Toha,” kata General Manager PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Reza Febrianto di Bank Indonesia Jawa Barat, Bandung, Jumat, 29 September 2017.