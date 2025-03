Kasus Kredit Fiktif Rp 2 Miliar oleh Manajer BRI Lumajang Terungkap Lewat Investigasi Internal

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap fraud, menyusul penahanan seorang manajer bank oleh Kejaksaan Negeri Lumajang atas kasus dugaan penyalahgunaan kredit senilai Rp 2 miliar. Dalam pernyataan resminya, BRI mengonfirmasi kasus ini pertama kali terungkap melalui investigasi internal yang dilakukan Kantor Cabang (KC) BRI Lumajang. “Langkah tegas ini merupakan komitmen BRI dalam menerapkan zero tolerance to fraud di lingkungan kerja,” ujar Pemimpin KC BRI Lumajang Rahmat Salim dalam keterangannya Jumat, 14 Maret 2025.