Kata Pakar Soal Saham Perbankan Loyo Jelang Pelantikan Donald Trump

TEMPO.CO , Jakarta - Ekonom dan Praktisi Pasar Modal Hans Kwee menyebut melemahnya saham-saham perbankan di pasar saham Indonesia belakangan dikarenakan pelaku pasar, utamanya asing khawatir kebijakan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump , yang besok dilantik bakal merugikan negara berkembang.

Pilpres AS Bulan Depan, Kamala Harris Ungguli Donald Trump di Jajak Pendapat

Selain itu, menurutnya, faktor lain yang menyebabkan terjadinya capital outflow adalah adanya potensi inflasi yang lebih tinggi di AS, serta imbal hasil (yield) obligasi 10 tahun AS yang naik.

"Potensi inflasi lebih tinggi, yield oblgiasi naik. Ekonomi AS akan naik dan laba serta pasar saham AS akan naik. Jadi, dana balik ke AS," ujar Hans.