Kemenperin soal Investasi Apple buat Pabrik Air Tag di Batam USD 200 Juta: Lebih Rendah dari Proposal

Artinya, kata dia, Apple tidak konsisten dalam mengajukan nilai investasi dalam proposal yang diterima Kemenperin. "Berdasarkan penilaian teknokratis kami, nilai riil investasi pabrik AirTag Apple di Batam hanya US$ 200 juta," ujar Febri Hendri pada Rabu, 22 Januari 2025 dalam keterangan resminya.

"Dengan masuknya proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku dalam investasi oleh pihak Apple, seakan-akan melambungkan nilai investasi lebih tinggi sampai US$ 1 miliar, padahal riil-nya hanya US$ 200 juta," kata Febri."Bayangkan jumlah tenaga kerja yang bisa terserap dengan angka investasi US$ 1 miliar, tentu akan sangat besar sekali."