Kepala Bapanas Tanggapi Seruan Prabowo agar Tiap Rumah Tanam 5 Pot Cabai

Dari pemantauan Bapanas, harga cabai rawit merah di tingkat konsumen per hari Senin, 28 April 2025, mencapai Rp 68.961 per kilogram atau naik bila dibandingkan dengan posisi sehari sebelumnya di Rp 68.630 per kilogram.

Sedangkan harga cabai merah keriting berada di Rp 55.163 per kilogram atau turun dari sehari sebelumnya Rp 57.194 per kilogram. Adapun harga cabai merah besar di Rp 48.202 per kilogram, juga turn ketimbang sehari sebelumnya Rp 49.855 per kilogram.