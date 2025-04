Kuota Impor bakal Dihapus, Pengusaha Ungkap Dampaknya ke Harga Daging

Teguh juga membandingkan harga daging di pasar Indonesia dan Malaysia. Ia mengatakan, harga daging di Malaysia berkisar antara 15 hingga 16 Ringgit Malaysia atau dalam mata uang rupiah sekitar Rp 56.242–Rp 59.991 per kilogram dengan asumsi nilai tukar Rp 3.749 per Ringgit Malaysia. Sementara di Indonesia, harga daging berkisar antara Rp 85.000–Rp100.000 per kilogram.