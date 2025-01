Kurs Rupiah Menguat Hari Ini, Besok Diprediksi Bergerak Fluktuatif

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat dalam perdagangan sore ini, Selasa, 7 Januari 2025. Berdasarkan data pasar, rupiah menguat 55 poin dan berakhir di level Rp16.142 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat mencapai penguatan hingga 65 poin. Sebagai perbandingan, pada penutupan perdagangan sebelumnya, rupiah berada di level Rp16.198 per dolar AS.