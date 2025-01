Liburan Natal dan Tahun Baru, Nikmati Sensasi Disneyland di GI

TEMPO.CO, Jakarta - Natal tinggal menghitung hari. Sudah punya rencana merayakan Natal tahun ini? Jika belum dan dana sedang cekak, tak ada salahnya mengajak keluarga melancong ke pusat perbelanjaan di Ibu Kota. Berbagai mal di Jakarta berlomba menarik perhatian Anda dengan program Natal yang kreatif. Salah satunya, Grand Indonesia Jakarta yang tahun ini menghadirkan sensasi Natal Disneyland Hong Kong ke Jakarta.



Baca juga:

Depresi Membuat Jonghyun SHINee Akhiri Hidupnya? Ini Suratnya

Mengapa Tulisan Tangan Setiap Orang Berbeda?Grafologi Jawabannya

Studi : Suami Zaman Now Masih Berharap Istri jadi Inem



Cuplikan kemeriahan Natal Disneyland Hong Kong sebenarnya sudah muncul pada Oktober lalu bersama Novita Angie dan Mona Ratuliu. Ini perpanjangan program kolaborasi Disneyland Hong Kong dan Grand Indonesia. Manajer Public Relations Grand Indonesia, Dinia Widodo mengatakan, hadirnya suasana Natal Disneyland Hong Kong merupakan bagian dari program The Gift of a Magical Christmas yang digelar mulai 30 November 2017 hingga 7 Januari 2018.



Mengapa harus Disneyland? "Pertama, (kata orang) Disneyland tempat paling membahagiakan di dunia. Kedua, Disneyland dan Grand Indonesia memiliki visi sama yakni memberikan pengalaman terbaik untuk pelanggan yang berkunjung. Berpijak dari dua alasan ini, kami mengajak Anda yang belum pernah ke Disneyland Hong Kong untuk merasakan sensasinya di Grand Indonesia," ujar Dinia di Jakarta, pekan ini.



Jika Anda benar-benar ingin terbang ke Disneyland Hong Kong, Grand Indonesia siap mewujudkan mimpi Anda. Selama Oktober sampai Januari, silakan berfoto di beberapa lokasi bertema Disneyland di Grand Indonesia. Unggah foto sembari menyenggol akun resmi Grand Indonesia di medsos, maka Anda berkesempatan mendapat tiket perjalanan wisata di Disneyland Hong Kong.



"Selain itu, Anda bisa belanja minimal 2 juta di beberapa tenant, tukarkan struk belanja di G Card Counter East Mall Level LG. Ikuti programnya dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah utama liburan ke Hong Kong Disneyland Resort," imbuhnya.



Tak hanya menebar suasana Natal tak terlupakan, Grand Indonesia juga menabur kenyamanan berbelanja bagi pelanggan setia. Salah satunya dengan menyiapkan ruang parkir nyaman bagi Anda pengguna aplikasi Smark Parking.



"Ada slot parkir yang didedikasikan khusus untuk pengguna aplikasi Smark Parking. Caranya simpel, 30 sampai 60 menit sebelum berangkat silakan pesan ruang parkir lewat aplikasi Smark. Pembayarannya fleksibel, bisa membayar lewat aplikasi atau membayar di lokasi parkir kami. Anda belum sampai ke Grand Indonesia, tempat parkirnya sudah siap dengan ruang yang lega dan penerangan yang nyaman," pungkas Dinia