Lion Air Buka Penerbangan Umrah di Sembilan Kota

Edward mengatakan, tidak semua pesawat baru berbadan besar dengan kapasitas 180 penumpang itu akan dipergunakan untuk melayani penerbangan umrah. “Umrah itu haya separuh produksinya dia. Siangnya terbang domestik, baru malamnya terbang untuk umrah balik lagi, terus begitu. Tapi utilitasinya semakin tinggi dan cost per unitnya semakin rendah,” kata dia.



Soal potensi pasar yang dibidiknya untuk penebangan umrah itu, Edwar mengaku, tidak besar hanya 10 persen. Sedangkan sisanya diisi dengan penerbangan lain. Maskapainya tidak menutup kemungkinan membuka kembali penerbangan langsung umrah di kota-kota lainnya. “Tergantung animonya, kalau armadanya ada dan permintaannya ada,” kata dia.



Edward mengatakan, salah satu kesepahaman yang diteken dengan PT BIJB yang mengelola bandara Kertajati di Majalengka juga soal penerbangan umrah tersebut. “Kita belum tahu persis umrah dari Jawa Barat karena tersebar pemberangkatannya, ada yang lewat Soekarno-Hatta, tetapi data kita menunjukkan market di Jawa Barat itu kurang lebih 30 ribu per orang per tahun. Apakah itu semua akan terserap di BIJB kita belum tahu, orang kan punya selera. Kalau ditanya berapa persen yang mau kita raih, tentu kalau bisa 100 persen tapi tidak begitu. Kami akan melayani selama marketnya ada dan pesawatnya ada, kita akan terbang,” kata dia.