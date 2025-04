Model Pengitungan Tarif Trump Menurut Kemendag

Selain itu, dia memberi contoh perhitungan tarif resiprokal terhadap produk-produk ekspor asal Indonesia ke Amerika Serikat. Dia menyajikan data nilai ekspor ke AS sebesar US$ 28,1 miliar, nilai impor dari AS sebesar US$ 10,2 miliar, nilai defisit AS minus US$ 18 miliar, tarif resiprokal 63,7 persen, dan diskon sebesar 50 persen, sehingga diperoleh tarif resiprokal sebesar 32 persen. “Tarif yang saat ini dikenakan AS ke Indonesia sebesar tarif dasar awal (MFN) ditambah 10 persen. Jadi, semuanya ditambah 10 persen, kecuali untuk baja, aluminium, serta otomotif dan komponennya, sebesar tarif awal (MFN) ditambah 25 persen,” kata Djatmiko.