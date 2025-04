Negara Paling Banyak Investasi di Indonesia, Cina Nomor Tiga

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan lima negara investor utama di Indonesia selama triwulan pertama 2025. Singapura masih menduduki posisi puncak dengan jumlah investasi mencapai US$ 4,6 miliar atau sekitar Rp 76 triliun (asumsi kurs Rp 16.666 per dolar AS).