Negosiasi Selama 3 Jam dengan Kemenperin, Apple: Great Discussion

TEMPO.CO , Jakarta - Perusahaan Apple mengirimkan Vice President of Global Policy, Nick Ammann, untuk bernegosiasi dengan Kementerian Perindustrian pada Selasa, 7 Januari 2024. Negosiasi ini menyusul wacana investasi Apple yang sempat tersendat karena nilainya lebih rendah dari ekspektasi pemerintah Indonesia.

Seusai menemui pihak Apple selama 30 menit, Agus mengatakan tak mematok waktu untuk menyepakati hasil negosiasi dengan Apple. "Tidak ada time frame yang kami tetapkan. Bisa done deal hari ini, bisa malam ini, bisa besok, bisa minggu depan atau bahkan bulan depan," ujar Agus menjelaskan tenggat waktu negosiasi dengan Apple, Selasa, 7 Januari 2025.

Ia mengatakan hasil negosiasi merupakan substansi yang belum bisa ia tanggapi. Negosiasi ini menyusul wacana investasi Apple yang sempat tersendat di Indonesia. Apple sebelumnya berencana berinvestasi sebesar US $100 juta atau sekitar Rp1,61 triliun (kurs Rp 16.146,25 per dolar AS).