Apple Akan Bangun Pabrik di Batam, Investasi Rp16,14 Triliun

TEMPO.CO , Jakarta - Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Apple Inc. akan membuka pabrik di Batam , Indonesia. Pemerintah telah menyepakati pembangunan pabrik tersebut melalui investasi USD 1 miliar atau Rp16,14 triliun dari Apple.

Rosan menyatakan Apple Inc. telah berkomitmen segera memulai pembangunan pabrik di Batam tersebut. Targetnya, kata Rosan, pabrik manufaktur itu akan mulai beroperasi pada 2026.

Pabrik Apple Inc. di Batam akan memproduksi AirTag atau perangkat pelacak untuk membantu pengguna menemukan barang yang hilang. "Itu diharapkan nanti 65 persen dari kebutuhan AirTag global itu akan dari pabrik tersebut yang akan berdiri di Batam," ucap Rosan.

Sejumlah petinggi Apple Inc. yang bertemu dengan Rosan termasuk Vice President of Global Policy Apple Nick Ammann dan Corporate Communication and Public Relation Apple Southeast Asia Brett Galvin. Pertemuan mereka berlangsung selama hampir satu jam dari pukul 18.00 WIB hingga 18.50 WIB.