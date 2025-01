Official Artinya Apa? Ini Makna dan Contoh Penggunaan Katanya

Secara umum, official artinya resmi. Ini adalah salah satu istilah dalam bahasa Inggris yang banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Kata official sering ditemui di media sosial, terutama untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat formal, valid, atau telah diakui oleh pihak berwenang.

Meski begitu, kata official juga memiliki arti yang sangat beragam, tergantung pada situasi, kondisi, dan penggunaannya. Agar tidak keliru dalam pemakaiannya, perlu dipahami arti dan makna dari kata official.

Lantas, sebenarnya kata official artinya apa? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Definisi Official

Istilah official adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah, official artinya resmi, dinas, pejabat, dan lain sebagainya. Menurut Cambridge Dictionary, kata official merujuk pada sesuatu yang berhubungan dengan posisi tanggung jawab.