Outlook 2025: Akankah Startup Kembali Berjaya

Pada 2025, kinerja startup diprediksi masih berat karena berkelindan dengan daya beli masyarakat yang ambles. Meski demikian, tetap ada peluang bagi startup untuk bangkit kembali. “Sekarang tantangannya perlambatan ekonomi, daya beli masyarakat menurun,” kata Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar saat dihubungi pada Kamis, 9 Januari 2025.

Selain PHK, Bukalapak juga menutup layanan penjualan produk fisik secara bertahap hingga Februari 2025. Saat dihubungi pada Rabu, 8 Januari 2024, Head of Media and Communications Dimas Bayu mengatakan Bukalapak hanya akan menjajakan produk virtual, gaming, investasi, dan retail. “Guna memperkuat posisi di ekosistem produk virtual dan memberikan layanan terbaik kepada pengguna di industri digital,” kata Dimas.

Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan mengatakan era kejayaan startup ketika itu terjadi karena digitalisasi yang juga mulai menguasai aktivitas sehari-hari. Masyarakat, kata dia, juga terjebak fear of missing out alias Fomo. Fenomena fomo berarti masyarakat dalam kondisi perasaan takut ketinggalan momen dan tren kekinian. “Terjebak fomo, semua digital, semua startup,” kata dia saat diskusi terfokus di Gedung Tempo, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025.