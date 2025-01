Outlook 2025: Menilik Penyebab Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 5 Persen di Tahun Pertama Prabowo

Sejumlah lembaga riset memprediksi pertumbuhan ekonomi tanah air pada 2025 tak akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Center of Reform on Economics (Core) Indonesia dan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) kompak meramal ekonomi Indonesia tahun ini mentok di 5 persen.

Dari sisi moneter, HSBC Global Research menilai nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih akan menghadapi tekanan. Chief Investment Officer Southeast Asia and ASEAN for Private Banking and Wealth Management HSBC James Cheo memaparkan dolar AS akan tetap perkasa pada tahun ini. “Namun kami tetap optimistis dengan rupiah karena daya tarik imbal hasilnya. Kami memperkirakan nilai tukar rupiah akan mencapai 16.300 per dolar AS hingga akhir tahun,” ujarnya.