Outlook 2025: Revitalisasi Industri Manufaktur Setelah Banjir Impor dan Badai PHK

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan, TPT masih menjumpai masalah menahun, yakni tekanan produk-produk impor. Sedangkan di pasar ekspor, kondisi global masih belum membaik. Ihwal pasar global yang dihadapi subsektor furnitur. “Pasar-pasar tradisional kita di Eropa dan Amerika masih wait and see. Belum begitu bagus. Kami sudah mencari alternatif di India, Timur Tengah, dan di Asean,” ujar Putu di kantornya, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai baik-buru nasib industri manufaktur bergantung kepada nyali pemerintah berani mengeluarkan kebijakan proindustri atau tidak. Pasalnya, ujar dia, saat ini masih banyak kebijakan yang justru melemahkan kinerja industri