Pagar Laut di Bekasi Disebut Reklamasi Ilegal, Apa itu Reklamasi?

Diketahui, selain di Bekasi, keberadaan pagar laut ilegal juga ada di perairan Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30 kilometer lebih. Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memperkirakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasangan pagar laut di perairan Tangerang dan juga Kabupaten Bekasi mencapai Rp116,91 miliar per tahun.

Ia merinci, kerugian sebesar Rp116,91 miliar tersebut terdiri dari penurunan pendapatan nelayan sebesar Rp93,31 miliar per tahun, peningkatan biaya operasional sebesar Rp18,60 miliar per tahun, dan kerusakan ekosistem laut senilai Rp5 miliar per tahun. Perhitungan ini didasarkan pada data dari Ombudsman RI serta analisis ekologis independen.