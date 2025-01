Pelemahan Dolar Dongkrak Nilai Tukar Rupiah

TEMPO.CO , Jakarta - Nilai tukar rupiah berhasil membukukan rebound pada perdagangan hari ini, Kamis, 2 November 2017. Rupiah ditutup menguat 0,21 persen atau 28 poin di Rp 13.552 per dolar Amerika Serikat (AS). Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah bergerak di kisaran Rp 13.542–Rp 13.579 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan kurs dolar AS terhadap sejumlah mata uang utama terpantau melemah 0,14 persen atau 0,130 poin ke 94,685 pada pukul 16.39 WIB. Dolar AS melemah menjelang pengumuman undang-undang perpajakan Amerika Serikat (AS) dan keputusan nama Gubernur baru The Fed.