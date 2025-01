Pemerintah akan Bangun Monumen Reog Setinggi 126 Meter

Sebelumnya, UNESCO telah resmi menetapkan kesenian Reog Ponorogo dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Reog Ponorogo masuk dalam daftar WBTB ke-14 dari Indonesia dalam kategori In Need Urgent of Safeguarding.

Persetujuan UNESCO ini disampaikan dalam sesi sidang ke-19 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Paraguay, Selasa, 3 Desember 2024. Hal ini juga ditulis dalam laman Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO yang menyatakan Pertunjukan Reog Ponorogo ditetapkan dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Memerlukan Perlindungan Mendesak pada 2024.