Pemerintah Targetkan Ekspor Indonesia Tembus Rp 4768 Triliun Di 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan jumlah eskpor Indonesia bisa meningkat di tahun 2025 sebesar 7,01 persen atau senilai Rp 4768 triliun. Budi menjelaskan strategi yang ia persiapkan untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya meningkatkan eskpor usaha makro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 7,25 persen atau senilai US$ 19,33 miliar. Hingga kini, kata dia, Indonesia memiliki 113 UMKM yang sudah bisa ekpor dengan total transaksi sebesar USS 4.154.684.

Sebelumnya, Budi melaporkan, surplus neraca perdagangan Indonesia terus meningkat selama 55 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Surplus pada November 2024 tercatat sebesar US$ 4,42 miliar, dengan total surplus Januari-November 2024 mencapai US$ 28,86 miliar.

Secara keseluruhan, lanjutnya, nilai ekspor Indonesia selama Januari-November 2024 mencapai US$ 241,25 miliar, terdiri dari ekspor di sektor migas sebesar US$ 14,34 miliar, dan sektor non-migas sebesar US$ 226,91 miliar. Pada sektor non-migas, ekspor didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 78,86% dari total nilai ekspor non-migas Indonesia pada Januari-November 2024.