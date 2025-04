Pengamat Mata Uang: 3 Intervensi BI Bantu Nilai Tukar Rupiah Stabil

Rupiah Melemah, Diprediksi akan Mendekati Rp16.000 per Dolar AS

“Tiongkok sejauh ini tidak menunjukkan niat untuk mundur, dengan Kementerian Perdagangan berjanji untuk berjuang sampai akhir dengan AS atas peningkatan tarifnya. Pasar juga berspekulasi bahwa Tiongkok membuang kepemilikan yang besar atas obligasi pemerintah AS, yang menyebabkan lonjakan besar dalam imbal hasil,” ungkap Ibrahim.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan pada Rabu, 9 April 2025 di Jakarta menguat sebesar 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp16.873 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.891 per dolar AS.