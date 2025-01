Mengapa Pensiun Dini PLTU Batu Bara Jalan di Tempat

"Semuanya masih menjadi to be discussed. Jadi kami masih menunggu jadwal pertemuan selanjutnya untuk memutuskan apakah akan diteruskan atau tidak," ujar Eniya kepada Tempo, Selasa, 28 Januari 2025. Sementara itu, Direktorat Jenderal EBTKE masih mempersiapkan konsep program ini, dari pendanaan, mekanisme pelaksanaan, manfaat yang dapat diperoleh, hingga potensi dampaknya.

Akibatnya, rencana pensiun dini sejumlah pembangkit listrik yang sudah direncanakan pun tertunda, termasuk PLTU Cirebon Unit 1 yang berkapasitas 660 megawatt di Jawa Barat. Padahal tiga pemilik PLTU Cirebon 1, yaitu PT Indika Energy Tbk, Korean Midland Power, dan Samtan Corporation, sebetulnya sudah sepakat melepas aset tersebut kepada investor baru. Salah satunya Indonesia Investment Authority. Pensiun dini PLTU Cirebon 1 merupakan proyek yang mendapat pendanaan skema Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau JETP . Sekretariat JETP menerbitkan dokumen resmi kebijakannya, yakni Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) pada 21 November 2023. Dalam dokumen CIPP, PLTU Cirebon 1 membutuhkan pendanaan pensiun dini sebesar US$ 250-300 juta yang berasal dari pinjaman konsesi dan nonkonsesi.

Dari target pengembangan bauran energi terbarukan 100 gigawatt dalam 15 tahun ke depan, PLN mengestimasikan kebutuhan investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 235 miliar atau sekitar Rp 3.600 triliun. Menurut Direktur Manajemen Risiko PR PLN (Persero) Suroso Iskandar, kebutuhan terbesar adalah menyediakan sumber energi pengganti batu bara sebesar 33 gigawatt yang memerlukan investasi US$ 80 miliar dalam 15 tahun ke depan.

Transisi energi di sektor kelistrikan merupakan salah satu kunci untuk mencapai net zero emission. Jika pasokan energi nasional masih didominasi listrik bertenaga batu bara, Suroso mengatakan, emisi karbon Indonesia bisa menembus 1,05 miliar ton CO2 ekuivalen per tahun pada 2060. Adapun emisi karbon sektor ketenagalistrikan saat ini sebesar 310 juta ton CO2 ekuivalen.

Pemerintah mengklaim program pensiun dini PLTU membutuhkan dana besar sehingga implementasinya masih terganjal. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebutkan angka US$ 25-30 miliar untuk menutup 5,5 gigawatt kapasitas PLTU sampai 2030. Menurut hitungan PT Sarana Multi Infrastruktur, setiap penghentian PLTU berkapasitas 1 gigawatt bakal memakan biaya sebesar US$ 400-450 juta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pemerintah mengandalkan program JETP sebagai sumber pembiayaan utama untuk pensiun dini PLTU. Program pembiayaan tersebut terdiri atas US$ 10 miliar pinjaman komersial dari lembaga keuangan serta US$ 10 miliar pinjaman lunak dan hibah dari beberapa negara yang tergabung dalam International Partners Group.

Porsi hibah dan pinjaman lunak di JETP masih jauh dari kebutuhan dana pensiun dini karena pemerintah memperkirakan kebutuhan untuk menonaktifkan 15 gigawatt atau 33 persen dari kapasitas PLTU batu bara di Indonesia mencapai US$ 600. Tapi, menurut analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Putra Adhiguna, setidaknya ada langkah baru yang bisa ditempuh pemerintah. Jika dana tersebut mengucur, dia memperkirakan ada pendanaan privat yang ikut masuk. Salah satunya dari kredit karbon.