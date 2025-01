Pertamina Luncurkan Diesel X, Diklaim sebagai BBM Rendah Emisi

Diesel X diproduksi melalui Subholding Refining and Petrochemical, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balongan dengan kandungan sulfur di bawah 10 ppm, setara standar EURO V. Dengan teknologi mutakhir, Diesel X tidak hanya memberikan performa optimal bagi mesin diesel tetapi juga mengurangi emisi gas buang secara signifikan.

Sementara Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman menyampaikan Kilang Balongan telah berhasil mengembangkan proses produksi yang memungkinkan produksi Diesel X dalam skala besar. Saat ini, kapasitas produksi mencapai 200 ribu barel per bulan, dengan pengiriman perdana sebanyak 52 ribu barel kepada PT Freeport Indonesia.

Selain Diesel X, pada periode Januari 2025 ini, Pertamina juga meluncurkan Diesel B40 dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO). Langkah ini sejalan dengan target Net Zero Emission 2060 dan penerapan Environmental, Social and Governance (ESG) dalam operasional Pertamina.