Berebut Pasar Penumpang Setelah Taksi Vietnam Xanh SM Masuk Indonesia

Dioperasikan oleh Green and Smart Mobility Joint Stock Company (GSM), taksi Xanh SM hadir dengan mengusung konsep layanan transportasi ramah lingkungan. Semua armadanya merupakan kendaraan listrik buatan perusahaan asal Vietnam, VinFast, seri VF e34 Limogreen.

Selama periode 18 Desember 2024-4 Januari 2025, Xanh SM memberikan potongan harga hingga 30 persen dengan nilai maksimal Rp 50 ribu. "Tarif yang kompetitif dan penawaran promosi selama grand opening membantu Xanh SM meningkatkan pengenalan merek dan membangun kepercayaan pelanggan Indonesia," ujar Global CEO GSM Nguyen Van Thanh kepada Tempo pada Kamis, 26 Desember 2024.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho memperkirakan Xanh SM berpotensi merebut pelanggan perusahaan taksi lain. "Mereka bisa main harga mungkin di atas taksi online sedikit, tapi di bawah taksi reguler, seperti Bluebird," kata Andry saat dihubungi pada Rabu, 29 Januari 2025.