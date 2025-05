Pertamina Turunkan Harga BBM Non-subsidi Pertamax dan Dex Series, Kok Bisa?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, dengan menurunkan harga untuk produk Pertamax Series dan Dex Series mulai 1 Mei 2025. Penyesuaian ini dilakukan secara berkala dan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi global dan nasional.

Heppy Wulansari, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, menjelaskan bahwa kebijakan harga BBM akan terus disesuaikan mengikuti tren pasar internasional,.

“Penyesuaian harga ini akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus, dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah,” ujar Heppy. Ia menambahkan bahwa harga yang ditetapkan tetap kompetitif dan disertai dengan sejumlah promo menarik bagi konsumen BBM non-subsidi yang melakukan transaksi melalui aplikasi MyPertamina.

“Penurunan harga Pertamax Series dan Dex Series kami pastikan tetap paling kompetitif, dan kami lengkapi dengan beragam promo serta cashback menarik untuk pembelian BBM Non-Subsidi di aplikasi MyPertamina,” ujar Heppy.

Penurunan harga BBM kali ini tidak hanya dilakukan oleh Pertamina, namun juga diikuti oleh perusahaan lain seperti Shell, BP, dan Vivo. Pada awal Mei 2025, seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dari berbagai operator kompak menurunkan harga jual BBM mereka. Fenomena ini bukan kebetulan semata, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

Alasan Harga BBM Non-subsidi Turun Bulan Mei

Salah satu dasar kebijakan penyesuaian harga BBM adalah pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merevisi regulasi sebelumnya yakni Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020. Regulasi ini menetapkan formula harga dasar dalam menentukan harga eceran BBM umum, baik jenis bensin maupun solar, yang dijual melalui SPBU.

Penurunan harga minyak mentah dunia juga menjadi salah satu penyebab utama dari turunnya harga BBM di dalam negeri. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang lebih stabil, serta efisiensi distribusi BBM di tingkat nasional, juga turut memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan harga ini. Pertamina menjadi perusahaan pertama yang mengumumkan penurunan harga BBM non-subsidi ini, yang resmi berlaku mulai 1 Mei 2025.

Dikutip dari Antara, Kamis, 1 Mei 2025, harga BBM Non-Subsidi yang berlaku per 1 Mei 2025 adalah sebagai berikut: Pertamax (RON 92) dijual Rp12.400 per liter, Pertamax Green (RON 95) Rp13.150, Pertamax Turbo (RON 98) Rp13.300, Dexlite (CN 51) Rp13.350, dan Pertamina Dex (CN 53) Rp13.750. Harga tersebut berlaku di daerah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5 persen, seperti wilayah DKI Jakarta.

Pertamina juga menawarkan sejumlah promo tambahan melalui aplikasi MyPertamina, seperti cashback, harga lebih hemat, dan double loyalty points. “Promo hemat Rp300 per liter dalam program I Like Monday untuk pembelian BBM Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex pada hari Senin, serta promo Thank God It’s Fuel Day setiap hari Jumat, dapat Anda manfaatkan melalui transaksi di aplikasi MyPertamina,” ujar Heppy. Pengguna juga dapat menikmati bonus poin ganda di akhir pekan serta cashback dari berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit dan dompet digital.

