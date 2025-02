PLN Klaim Berhasil Turunkan Frekuensi Gangguan Listrik

TEMPO.CO , Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengklaim berhasil menurunkan frekuensi gangguan listrik pada 2024. PLN mencatat rata-rata durasi gangguan listrik dan frekuensi gangguan per pelanggan turun sepanjang tahun lalu.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan rata-rata durasi gangguan listrik per pelanggan turun dari 338,13 menit pada 2023 menjadi 320,24 menit pada 2024. "Selain itu, frekuensi gangguan juga turun dari 4,27 kali menjadi 3,23 kali per pelanggan per tahun," kata Darmawan melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 15 Februari 2025.