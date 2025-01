Polemik Pagar Laut di Tangerang: Apa Batasan, Definisi, dan Regulasi tentang Ruang Laut?

Regulasi pemanfaatan ruang laut di Indonesia ditetapkan melalui beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dilansir dari laman resmi KKP, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di perairan pesisir, wilayah pesisir dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Tak hanya itu, pelaksanaan KKPRL juga mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 15 Tahun 2023 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 50 Tahun 2023. Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah KKPRL yang menjadi syarat bagi setiap kegiatan pembangunan di ruang laut. Tanpa adanya izin KKPRL, setiap pembangunan akan dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi.