Prabowo Minta Bahlil Targetkan Lifting Minyak 1 Juta Barel Per Hari Mulai 2028

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan menaikkan target lifting minyak bumi hingga 1 juta barel per hari. Hal itu mereka bahas saat mengadakan rapat di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. “Saya tadi baru habis rapat dengan bapak Presiden Prabowo di Hambalang,” kata Bahlil dalam pidatonya di hari ulang tahun (HUT) ke-65 Ormas Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong yang diadakan di Jakarta Pusat, Sabtu malam, 18 Januari 2025.

Menurut Bahlil, dalam dua bulan terakhir, lifting minyak Indonesia mencapai 600 ribu barel per hari, namun sekarang berada di angka 590 ribu barel per hari. Menurut Bahlil, dalam rapat Prabowo menargetkan lifting minyak pada 2028-2029 bisa mencapai 1 juta barel per hari. “Agar kami mampu untuk tidak melakukan impor minyak lagi pada tahun 2029,” ucapnya.