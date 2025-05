Prabowo Sebut Bill Gates Memberikan Hibah Rp 2,6 Triliun ke RI sejak 2009

"Beliau telah memberikan hibah ke Indonesia senilai US$ 159 juta," ujar Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Bila dirupiahkan, hibah itu setara dengan Rp 2,6 triliun (asumsi kurs Rp 16.534 per dolar AS).

"Di kesehatan US$ 119 juta, pertanian US$ 5 juta, teknologi US$ 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor lebih dari US$ 28 juta," tutur eks Menteri Pertahanan itu.