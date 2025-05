Profil Agus Lasmono, Keponakan Soeharto yang jadi Komisaris Utama Indika Energy

Agus mendapatkan gelar Bachelor of Arts (BA) di bidang ekonomi dari Pepperdine University, Amerika Serikat pada 1993. Selanjutnya, dia menempuh studi magister (S2) di bidang bisnis internasional di West Coast University, Amerika Serikat dan tamat pada 1995.

Nama Agus sempat masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2010. Dia berada di urutan ke-24 dengan harta kekayaan bersih ditaksir sebesar US$ 845 juta atau sekitar Rp 7,67 triliun (asumsi kurs Rp 9.086 per dolar AS).