Profil Cheetos yang Kembali ke Indonesia dan Bangun Pabrik Rp 3,3 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Director Government Affairs & Corporate Communications PT PepsiCo Indonesia Foods and Beverages Gabrielle A. mengatakan makanan ringan Cheetos akan kembali diperjualbelikan di Indonesia. Dia menyebut produksi Cheetos telah dimulai sejak Januari 2025 di sebuah pabrik di Cikarang, Jawa Barat, dengan nilai investasi US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,3 triliun (asumsi kurs Rp 16.371 per dolar AS).