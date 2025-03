Profil Julianto Sidarto yang jadi Komisaris Independen AirAsia, Berapa Gajinya?

Melansir laman firma investasi Sweef Capital, Julianto Sidarto merupakan pensiunan Managing Director of Accenture Operations ASEAN yang mempunyai pengalaman lebih dari 26 tahun dalam bidang konsultasi manajemen, teknologi, dan operasi. Dia pernah bekerja di berbagai negara, mulai dari Malaysia, Singapura, Jerman, hingga Amerika Serikat.

Melihat akun LinkedIn pribadinya, dia mengawali kariernya sebagai Sales Executive di PT Astra Graphia Tbk (1984-1986). Kemudian, dia mulai bekerja di Accenture sebagai Associate Partner (1996-2000), Partner (2000-2002), Country Managing Director (2002-2013), dan Managing Director of Accenture Operations ASEAN (2002-2013).

Julianto tercatat mempunyai riwayat pekerjaan yang panjang. Dia pernah menjabat sebagai Penasihat Manajemen di berbagai perusahaan, meliputi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II (2015-2016), Kartuku (2015-2017), Sleekr by Mekari (2018-2019), PT Digital Alpha Indonesia (2015-2020), Alterra (2020-2022), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (2017-2023), dan Gorry Gourmet Indonesia (2015-sekarang).

Lulusan Bachelor of Science (BSEE) dan Master of Science (MS) bidang ilmu komputer dan teknik elektro The Johns Hopkins University, Amerika Serikat (1984) itu kini juga masih menjabat sebagai Global Advisory Network di Sweef Capital sejak 2023, Komisaris Independen Mediatrac Sistem Komunikasi sejak 2015, serta Anggota Komite Audit dan Management Advisor PT ACE Hardware Indonesia Tbk sejak 2016.