Putri Zulkifli Hasan Jadi Bendahara Dekopin, Berikut Profil Istri Zumi Zola

Pengusaha sekaligus politisi Putri Zulkifli Hasan memberikan keterangan saat konferensi pers kolaborasi busana di Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September 2023. Putri dan Ayu memperlihatkan rancangan busananya 'Rose and Beyond' yang akan di tampilkan di London Fashion Week 2024 melalui segmen Indonesia Now pada 15-19 September 2023 mendatang. TEMPO/ Febri Angga Palguna