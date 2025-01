Ready Artinya Apa? Ini Penjelasan dan Contoh Kalimatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah ready sering kali muncul dalam kehidupan sehari-hari, termasuk percakapan di dunia nyata hingga di media sosial, seperti saat berbelanja secara daring (online).

Kata dalam bahasa Inggris tersebut dapat digunakan pada berbagai konteks, mulai dari materi formal hingga komunikasi santai bersama teman.

Menurut Etymonline, kata ready secara etimologi berasal dari bahasa Inggris Pertengahan (redix) serta bahasa Inggris kuno (raede dan gerade). Arti Ready Melansir Kamus Cambridge, ready secara harfiah artinya siap. Selain itu, ready dapat dimaknai sebagai siap untuk digunakan atau bertindak segera; disiapkan dan sesuai untuk tindakan atau penggunaan; tersedia untuk digunakan kapan saja; serta cepat, khususnya dalam menjawab atau memikirkan apa yang harus dikatakan.

Kemudian, berdasarkan Merriam Webster, ready didefinisikan sebagai siap secara mental dan fisik untuk tindakan atau pengalaman; siap untuk segera digunakan; serta tersedia segera. Lebih lanjut, kata ready juga dapat bermakna siap ditampilkan dengan mudah dan spontan.

Senada dengan hal itu, mengacu pada Kamus Collins, ready dalam bahasa Inggris British berarti dalam keadaan siap atau selesai; bersedia atau bersemangat; serta cepat atau sigap.

Sementara dalam bahasa Inggris Amerika diartikan sebagai disiapkan atau dilengkapi; tidak ragu-ragu atau bersedia; serta nyaman atau mudah digunakan. Cara Penggunaan Kata Ready Kata ready sering digunakan dalam berbagai situasi sehari-hari, misalnya sebelum memulai kegiatan. Pertanyaan "Are you ready?" bertujuan untuk memastikan lawan bicara sudah siap.

Selain itu, ready juga digunakan untuk menyatakan kesiapan suatu benda atau alat, contohnya "The food is ready to serve" yang artinya makanan sudah siap disajikan.

Dalam konteks yang lebih formal, seperti dalam rapat atau presentasi, kata ready juga sering hadir dalam kalimat, seperti "I am ready to present my reports" (saya siap mempresentasikan laporan saya).

Tak hanya itu, ready juga bisa dimanfaatkan untuk menyatakan kesiapan, seperti "The report is ready for submission" (laporan sudah siap untuk diajukan).

Kata ready juga mempunyai penggunaan khusus dalam beberapa bidang tertentu, misalnya, dalam bidang teknologi "The computer is ready to boot" (komputer siap untuk dihidupkan).

Dalam bidang olahraga, dipakai sebagai aba-aba sebelum memulai pertandingan, "On your mark, get set, ready, go!". Contoh Kalimat Ready Adapun beberapa kalimat kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang menggunakan kata ready sebagai berikut:

- Mobilnya tidak ready sampai besok.

- Apakah barangnya ready?

- Saya ready 10 menit lagi.

- Saat sudah ready, angkat pancinya dari atas kompor.

- Ari ready untuk melangkah lebih jauh.

- Alih-alih dimasak semalaman, daging sapi ini ready dalam waktu satu jam saja.

- Katy Perry ready untuk menjadi pusat perhatian di Indonesia.

- Dia ready untuk berlayar mengelilingi lautan dunia.

- Pastikan pupuknya ready sebelum tanamannya mulai ditanam.

- Dalam unggahan di media sosial, Ria terlihat ready untuk berangkat ke bandara.