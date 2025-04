Rupiah Ditutup Menguat ke 16.823 per USD usai Trump Tunda Tarif Impor hingga 90 Hari

TEMPO.CO , Jakarta - Nilai tukar mata uang rupiah pada hari ini, Kamis, 10 April 2025 ditutup menguat di level 16.823 per dolar AS. Penguatan kurs rupiah terjadi usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan pemberlakuan tarif impor resiprokal selama 90 hari.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah menguat 49 poin dari hari sebelumnya atau Rabu, 9 April 2025 yang berada di posisi 16.872 per dolar AS. Analis pasar uang Ibrahim Assuabi memprediksi rupiah bakal menguat pada Jumat besok. “Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang 16.750 - 16.830 per dolar AS,” ucapnya lewat keterangan tertulis, Kamis, 10 April 2025.

Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia menunjukan rupiah menguat terhadap dolar AS. Pada penutupan perdagangan hari ini rupiah menguat menjadi 16.779 per dolar AS dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya yakni 16.943 per dolar.