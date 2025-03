Rupiah Melemah di Level Rp 16.339 per Dolar AS karena Tertekan Deflasi dan Sentimen Global

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah kembali ditutup melemah pada perdagangan Kamis sore, 6 Maret 2025, turun 27 poin ke level Rp 16.339 per dolar AS setelah sebelumnya sempat menguat 50 poin. Dibandingkan penutupan sehari sebelumnya, rupiah berada di level Rp 16.312 per dolar AS, rupiah masih berada dalam tekanan.