Arus Modal Asing Keluar Rp 10,33 Triliun periode 24-27 Februari 2025

Selain itu, berdasarkan catatan dari BI, nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan. Rupiah ditutup pada level Rp 16.445 per dolar AS pada Kamis, 27 Februari 2025. Pada Jumat, 28 Februari 2025 dibuka melemah ke Rp 16.520 per dolar AS dan akhirnya ditutup kembali melemah ke Rp 16.575 per dolar AS.