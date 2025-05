Rupiah Melemah Tipis Usai BPS Umumkan Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah melemah 17 poin dalam penutupan perdagangan hari ini, Senin, 5 Mei 2025. Nilai tukar rupiah sore ini ditutup pada level Rp 16.455 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan pekan kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp 16.437 per dolar AS.