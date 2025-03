Sederet Kontroversi Pengurus Danantara, Rangkap Jabatan hingga Penunjukan Thaksin Shinawatra

Adapun Djamal tercatat dalam basis data offshore leaks oleh International Consortium of Investigative Journalists Inc atau Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Berdasarkan laporan ICW bertajuk “Siapa di Balik Pembangkit Listrik?” pada 2020, Djamal bertindak sebagai penengah dari tiga perusahaan, yaitu MPC Capital Ltd, Platinum Capital Ventures, dan Delta Advisory Pte Ltd.