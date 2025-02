Status Ojek Online: Mitra atau Pekerja Perusahaan Aplikasi?

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Nailul Huda mengatakan butuh waktu panjang buat mewujudkan tuntutan pengemudi transportasi online ini. "Ketika tuntutan itu dikabulkan, beban perusahaan akan makin berat dan kemitraan lain akan menuntut hal serupa, termasuk ibu rumah tangga yang berjualan di platform daring," tuturnya.



Konsekuensinya adalah beban perusahaan yang bakal membengkak untuk biaya pegawai. Untuk THR saja, ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan tak sedikit. "Berat bagi perusahaan pastinya jika tuntutan itu diimplementasikan. Begitu juga dengan mitra agen bank dan sebagainya."



Namun ia menekankan penting bagi pemerintah dan perusahaan mengatur perlindungan sosial para pengemudi, apa pun status pekerjaan mereka. Para pekerja ini butuh perlindungan kesehatan hingga keselamatan kerja. Dia mengusulkan skema khusus pembayaran perlindungan bagi pengemudi dan pembagian beban kepada perusahaan, konsumen, serta pengemudi itu sendiri.



Dia juga mendorong adanya peraturan yang kuat guna mengatur ekonomi digital, termasuk hubungan kemitraan di antara pelaku yang lebih setara. Salah satunya lewat undang-undang. "Bagaimanapun juga kemitraan ini memerlukan hubungan yang setara dan dikembalikan ke bentuk awal industri gig economy," katanya. Artinya, pekerjaan ini harus masih punya fleksibilitas, misalnya dari sisi waktu bekerja. Tapi tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung dari sisi pendapatan karena fleksibilitas tersebut.



Huda mengatakan permasalahan mendasar transportasi online adalah tidak adanya regulasi yang menaungi pengemudinya. Regulasi yang ada saat ini terpencar di beberapa kementerian. Contohnya adalah regulasi tentang tarif di Kementerian Perhubungan, sementara regulasi tentang bentuk kemitraan di Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sedangkan regulasi hubungan antara perusahaan dan pengemudi tak ada aturannya di Kementerian Ketenagakerjaan karena sifatnya yang berbentuk kemitraan.



Ditanya soal tuntutan para pengemudi, Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Group Ade Mulya menyebutkan para pengemudi merupakan mitra mandiri yang memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu dan jam kerja mereka, bukan karyawan tetap. “Sejak Gojek berdiri, komitmen kami tidak pernah berubah,” ujarnya.



Dia mengungkapkan bahwa perusahaan sudah berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja selama ini. Salah satu wujudnya adalah pemberian saham gratis kepada mitra driver saat initial public offering (IPO) GoTo pada 2022. Dengan demikian, banyak mitra kini juga menjadi pemegang saham GoTo dan memperoleh manfaat ekonomi seiring dengan pertumbuhan perusahaan.



Ade menambahkan, Gojek mendukung mitra pengemudi dengan berbagai program, salah satunya Paket Sembako Bazar Swadaya. Tahun ini, sebagai bentuk kepedulian dan iktikad baik perusahaan, Gojek tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas pemberian insentif yang mereka sebut Tali Asih Hari Raya. “Gojek berkomitmen membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami. Memastikan mitra driver dapat menjalani Ramadan dengan damai dan merayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga mereka.”



Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyatakan selama ini perusahaan telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung mitra mereka, seperti memberikan paket bahan pokok, voucer diskon untuk pemeliharaan kendaraan, dan perlindungan asuransi. Perusahaan juga memfasilitasi pendaftaran perlindungan sosial pengemudi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu, ada skema insentif dan bonus bagi mitra untuk meningkatkan pendapatan, terutama saat perayaan hari besar.



Soal tuntutan para mitra, Tirza menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah. “Kami berharap pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih seimbang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap industri, ekonomi informal, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” katanya. ●

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam tulisan ini.