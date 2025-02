Sukses Menyapa Carat 2 Hari, Ini 5 Fakta Menarik SEVENTEEN

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop SEVENTEEN akan menggelar konser bertajuk SEVENTEEN (Right Here) World Tour in Jakarta, pada 8 dan 9 Februari 2025 di Jakarta International Stadium (JIS).

SEVENTEEN menjadi salah satu grup idol K-pop yang namanya kini sudah terkenal dan terpopuler di dunia. Boyband yang beranggotakan 13 orang ini sudah memulai debutnya pada 2015. Bukan waktu yang sebentar bagi grup boyband ini agar bisa terkenal di dunia. Lagu-lagunya yang laris belum sepenuhnya menunjukkan bahwa mereka sukses dalam dunia musik.

Butuh waktu kurang lebih dua tahun untuk mereka bisa menunjukkan kualitas mereka sebagai grup boyband. Lagu ‘Don’t Wanna Cry’ menjadi terobosan yang unik dan menjadi salah satu lagu ikonik dari grup boyband tersebut. Sejak saat itu, boyband ini semakin dikenal dari tahun ke tahunnya.

Boyband yang terkenal dan sudah tur dunia beberapa kali ini, pastinya mempunyai hal-hal menarik yang perlu diketahui, baik untuk penggemar atau bagi para penikmat musik. Untuk lebih dekat dengan SEVENTEEN, berikut beberapa hal menarik dari boyband tersebut.

1. Terbagi Menjadi 3 Sub-Kelompok dan Masing-Masing Kelompok Mempunyai 1 Pemimpin

Sebagai penggemar baru atau penikmat lagu-lagunya saja, Anda pasti mengira bahwa SEVENTEEN merupakan satu kesatuan, nyatanya tidak seperti itu. Terlepas dari namanya yang memiliki arti ‘17’, grup boyband ini memiliki 13 anggota di dalamnya dan terbagi menjadi 3 sub-kelompok.

Ketiga belas anggota grup boyband tersebut antara lain, yaitu S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Vernon, dan Dino, semuanya terbagi ke dalam kelompok hip-hop, vokal, dan performance berdasarkan keahlian masing-masing. S. Coups menjadi pemimpin grup hip-pop dan SEVENTEEN secara keseluruhan, Woozi memimpin kelompok vocal dan Hoshi memimpin kelompok performance.

Mungkin ada di antara Anda yang belum mengetahui bahwa nama SEVENTEEN, diambil dari total 13 anggota, 3 sub-kelompok yang terbagi, serta 1 tim yang terbentuk ketika boyband tersebut berkumpul, jadi 13+3+1=17. Menariknya lagi, usia rata-rata dari semua anggota kelompok saat mereka pertama kali berkumpul adalah angka tersebut.

2. Sejak Debutnya, Sebagian Besar Lagu dan Musik yang Rilis Merupakan Hasil Produksi Sendiri

Dalam artikel yang dilansir Lifestyleasia.com, Woozi menyatakan bahwa telah menciptakan sebagian besar lagu-lagu yang dinyanyikan grup sejak mereka debut. "Musik kami adalah apa yang kami nyanyikan dan apa yang kami tunjukkan kepada para pendengar,” katanya yakin kepada penggemar.

Ia menambahkan bahwa musik yang dibawakan haruslah 'tulus', menunjukkan 'sifat asli' dari band ini dan setiap album yang mereka buat menyampaikan sebuah cerita atau pesan yang ingin mereka sampaikan. “Saya rasa itulah sebabnya mengapa Carats (nama fans SEVENTEEN) menyukai musik kami,” katanya.

Senarnya cukup jarang bagi grup K-pop untuk terlibat dalam memproduksi musik dari awal, menyusun album, hingga mengorkestrasi pertunjukan. Namun walaupun banyak musik yang diteluarkan anggota grup SEVENTEEN, masih ada pula kolaborasi yang mereka lakukan dengan pada produser dan koreografer lain.

3. Lagu 'Shining Diamond' Menjadi Inspirasi Nama Fandom, 'Carat'

Suara para Carat, penggemar SEVENTEEN, pastinya menggema saat ke-13 pria itu bernyanyi dari atas panggung. Nama ‘Carat’ merupakan hasil voting penggemar yang diumumkan pada Hari Valentine tahun 2016. Nama tersebut bisa muncul ketika sebelum debut grup boyband ini membawakan lagu ‘Shining Diamonds’ dan akhirnya menetapkan nama ‘Carat’ tersebut karena menganggap penggemar mereka seperti berlian.

Seperti banyak band populer lainnya, SEVENTEEN juga memiliki lightstick resminya, yang disebut 'Carat Bong’. Lightstick ini menampilkan warna resmi fandom, Rose Quartz dan Serenity.

4. Merayakan Semua Anniversary dengan Kegiatan Filantropi

Grup boyband ini terlihat sangat peduli terhadap dengan sesama manusia. Sejak debutnya pada 2015, mereka telah merayakan hari jadi mereka dengan menyumbang untuk kegiatan amal termasuk bantuan perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan, mempromosikan adopsi, membantu anak-anak yang telah menjadi korban pelecehan, membantu anak-anak dan remaja di Afrika dan Asia untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya.

Mereka bahkan meluncurkan global campaign yang bertajuk ‘Future of Education' pada tahun 2022 untuk Komisi Nasional Korea UNESCO, dalam kampanye tersebut, mereka mempromosikan pentingnya pendidikan dan mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pendidikan. SEVENTEEN juga menyumbangkan sebagian keuntungan dari tur dunia ‘Be the Sun’ untuk global kampanye tersebut.

4. Tiga Anggota SEVENTEEN Debut Sebagai Sub-Grup BSS

Meskipun SEVENTEEN memiliki 3 sub-kelompok, tiga anggotanya, Seungkwan, Hoshi dan DK, sebenarnya pernah menjalani debut sebagai sub-unit yang disebut BooSeokSoon (BSS). Mereka membuat dan merekam musik secara terpisah dari anggota lainnya. Setelah debut tahun 2018 dengan lagu ‘Just Do It’, BSS vakum selama lima tahun kurang lebih, kemudian merilis album single pertama mereka, ‘Second Wind’ pada tahun 2023. Second Wind memecahkan rekor penjualan minggu pertama untuk sebuah album dari sub-unit grup K-pop. Lebih dari 470.000 copy terjual di hari pertama perilisannya.

5. Memiliki Popularitas yang Luar Biasa Di Jepang

SEVENTEEN mungkin menjadi salah satu band K-pop yang berpengaruh besar di kalangan masyarakat Jepang. Penjualan mereka yang memecahkan rekor di negara tersebut membuktikan hal itu. Mereka menjadi artis asing pertama di sana yang merilis dua album secara berturut-turut, yang keduanya terjual lebih dari 500 ribu di minggu pertama. Album ‘Always Yours’ dan ‘FML’ juga menjadi dua album dengan penjualan terbanyak oleh artis asing di Jepang pada tahun 2023.

Mulai dari pertemuan penggemar, konser yang terjual habis, merilis album dalam bahasa Jepang, muncul dalam program TV Jepang, dan bahkan memenangkan penghargaan musik di Jepang, boyband ini telah membuktikan semuanya. Kira-kira apa hal menaraik lagi soal idola SEVENTEEN ini?

Pilihan Editor: 10 Tur K-Pop Terlaris 2024 Versi Billboard, SEVENTEEN Duduki Peringkat Pertama

AL ANSHARI