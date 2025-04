Utang Indonesia ke AS dan Cina, Lebih Banyak Mana?

Berdasarkan Laporan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Maret 2025, Amerika Serikat menjadi kreditur terbesar nomor dua bagi Indonesia, berada di bawah Singapura (US$ 55.704.000.000 atau sekitar Rp 891 triliun). Hingga Januari 2025, utang Indonesia ke Negeri Paman Sam mencapai US$ 27.603.000.000 atau sekitar Rp 441 triliun (asumsi kurs Rp 16.000).

Sementara itu, posisi utang luar negeri pemerintah dan bank sentral ke Amerika Serikat berada di peringkat pertama, yaitu sebesar US$ 26.738.000.000 atau sekitar Rp 427 triliun per Januari 2025. Lalu, utang luar negeri swasta ke AS berada di urutan kedua, yaitu sebanyak US$ 27.176.000.000 atau sekitar Rp 434 triliun.

Kemudian, utang pemerintah dan bank sentral ke Cina sebesar US$ 1.363.000.000 atau sekitar Rp 21,8 triliun. Posisi utang pemerintah dan bank sentral ke Negeri Tirai Bambu tersebut berada di urutan ke-7, di bawah Amerika Serikat, Jepang (US$ 7.957.000.000), Prancis (US$ 5.342.000.000), Jerman (US$ 4.005.000.000), Amerika lainnya (US$ 1.788.000.000), dan Hong Kong (US$ 1.381.000.000).