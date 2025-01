Zendo Muhammadiyah Meramaikan Persaingan Bisnis Ojek Online

Munculnya Zendo tidak terlepas dari tumbuhnya bisnis ride-hailing di Indonesia. Google, Temasek, serta Bain & Company memproyeksikan gross merchandise value dari sektor ini bisa mencapai US$ 16,8 miliar.



Portal data dan statistik Statista juga mencatat pendapatan perusahaan ride-hailing di Indonesia meningkat. Pada 2023, revenue perusahaan ride-hailing mencapai US$ 3,27 miliar dan melambung menjadi US$ 3,51 miliar pada 2024.



Bukan hanya Zendo, Maxim Indonesia pun terus mengembangkan sayapnya. Pada awal tahun ini Maxim sudah menjangkau 301 kota di Indonesia. Kota terakhir yang dijajaki Maxim adalah Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.



“Setelah berhasil mencapai kota ke-100 di Labuan Bajo dan kota ke-200 di Magetan pada 2023, kami bersyukur pada awal 2025 Maxim dapat mencapai total 301 kota di Indonesia dalam kurun waktu yang relatif singkat,” ucap Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah.



Center of Economic and Law Studies (Celios) juga memperkirakan transaksi transportasi online pada tahun ini mencapai Rp 12,66 triliun. Jumlah itu meningkat dibanding pada 2023 yang mencapai Rp 11,94 triliun. “Kami masih melihat ada permintaan untuk bisnis ride-hailing ini seiring dengan kenaikan mobilitas masyarakat,” kata Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda, Rabu, 29 Januari 2025.