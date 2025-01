10 Gaun Paling Mahal di Dunia, Ada Gaun Ikonik Marilyn Monroe

Dirancang oleh William Travilla, gaun lipit berwarna gading milik Marilyn Monroe dari film The Seven Year Itch pada 1995 adalah salah satu gaun paling ikonik di dunia.

Melansir Magnet Quarterly , berikut 10 gaun paling mahal sepanjang masa:

Namun, pinafore yang dibanderol dengan harga fantastis tersebut bukan pakaian biasa, tetapi pernah dikenakan Julie Andrews saat memerankan Maria Von Trapp dalam The Sound of Music.

4. Gaun Audrey Hepburn

Gaun hitam polos yang dikenakan model Audrey Hepburn dalam Breakfasts at Tiffany’s berhasil dilelang di Christie’s New York, Amerika Serikat. Gaun Givenchy tersebut dihargai hampir US$ juta atau sekitar Rp15 miliar.

5. Gaun Mary Joe Connolly

Gaun pengantin yang dikenakan fotografer Mary Joe Connolly dalam sebuah wawancara juga menjadi salah satu gaun paling mahal di dunia.