10 Makanan yang Baik Buat Kesehatan Ginjal

Adapun pembatasan tersebut mulai dari natrium yakni bahan utama dalam garam di bawah 2,3 gram per hari, kemudian sesuaikan asupan kalium makanan untuk menjaga serum kalium dalam kisaran normal, sesuaikan juga asupan fosfor makanan untuk menjaga kadar fosfat serum dalam kisaran normal. Sementara itu, pembatasan protein akan tergantung pada stadium penyakit ginjal.

Kendati demikian, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) merekomendasikan untuk mengonsumsi daging atau ikan dalam porsi kecil, karena kadar protein yang tinggi dapat membuat ginjal bekerja lebih keras.