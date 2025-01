4 Hal Unik di American Music Awards 2017

TEMPO.CO, Jakarta - American Music Awards (AMA) 2017 berlangsung pada Ahad, 19 November 2017. Beberapa musisi terkenal masuk dalam nominasi ajang bergengsi itu, seperti Diana Ross, Bruno Mars, Pink, Coldplay, Drake, DJ Khaled, Beyonce, Linkin Park, hingga grup asal Korea Bangtan Boys (BTS). Seperti apa cerita menarik para musisi di ajang itu?

1. Penyanyi Pink memberikan penampilan yang tak biasa dalam ajang AMA 2017. Pink menjadikan bangunan jendela hotel JW Marriot sebagai panggungnya. Ia beraksi persis di penampakan depan gedung hotel dengan menggunakan tali pengaman. Dalam video yang beredar, Pink tampak menari-nari menyerupai balet sembari bernyanyi.

Awalnya, pelantun lagu Juat Give Me a Reason ini hanya didampingi satu penari. Di tengah pertunjukan, muncul lima penari lainnya yang datang dari atas hotel. Di video itu juga memperlihatkan bagaimana Pink dan penari pendampingnya beberapa kali berputar-putar seolah berada di luar angkasa. Pink menyanyikan lagu dari album terbarunya berjudul Beautiful Trauma malam itu.

2. Untuk pertama kalinya, boyband asal Korea, Bangtan Boys (BTS), tampil di atas panggung AMA 2017. Penggemar BTS dalam acara itu dapat menyaksikan koreografi BTS secara dekat. Tak sedikit penggemarnya yang menangis malam itu. Baca: Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Sahabat, Barack Obama Buat Meme

Sementara penggemar lainnya bersikap ‘gila’ untuk BTS. Kerumuman para penggemar itu tak dapat menahan kegembiraannya karena BTS. Alhasil, mereka bersorak nyaring selama BTS beraksi hingga membuat orang lain menutupi telinganya.

3. Disc jockey (DJ) Khaled meneriakkan penyanyi Diana Ross untuk menyanyikan lagunya berjudul All I Do Is Win di konser Ross. Hal itu dilakukan Khaled setelah menerima penghargaan AMA untuk kategori Lagu Rap/Hip-Hop Terbaik. Seperti dikutip billboard.com, Ross ternyata telah menyanyikan kembali lagu All I Do Is Win dalam konsernya pada 2015 lalu.

All I Do Is Win dinyanyikan secara medley yang digabung dengan lagu miliknya berjudul Reach Out & Touch (Somebody’s Hand) dan I Will Survive, dipopulerkan oleh Gloria Gaynor. Ross dinobatkan sebagai peraih piala AMA kategori Lifetime Achievement. Malam itu, Ross menyanyikan lima lagu yang diaransemen secara medley untuk menggambarkan perjalanan panjang kariernya. Baca: Kelap Kelip Hello Kitty di Bandara Changi

4. Penyanyi Bruno Mars peroleh tujuh piala AMA 2017. Sebelumnya, namanya masuk dalam delapan nominasi AMA 2017. Piala-piala yang disabetnya itu untuk kategori Artist Of The Year, Video Of The Year (That’s What I Like), Favorite Male Artist-Pop/Rock, Favorite Album-Pop/Rock (24K Magic), Favorite Male Artist-Soul/R&B, Favorite Album-Soul R&B (24K Magic), dan Favourite Song-Soul/R&B (That’s What I Like).

Tahun ini, Mars bersaing dengan Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran, dan The Chainmokers. Keempat artis tersebut masing-masing mendapatkan lima nominasi. Sementara Halsey mendapat dua nominasi dalam kategori lagu pop/rock dan kolaborasinya dalam Closer. Baca:

Di awal tahun 2000-an, penyanyi kelahiran Hawaii, 8 Oktober 1985 ini memulai menemukan kesuksesannya dengan menulis lagu untuk beberapa artis populer. Setelah beberapa tahun berkarier sebagai penulis musik pop, ia melebarkan sayapnya menjadi penyanyi dengan lagu Nothin’ on You pada 2010.

Lagu lain yang berhasil dipopulerkannya, seperti Just the Way You Are (2010), Locked Out of Heaven (2012), dan Uptown Funk (2015). Lagu Uptown Funk membawa Bruno Mars memperoleh piala Grammy.