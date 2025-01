Bruno Mars Berjaya di American Music Awards 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang American Music Awards (AMA) 2017 telah diselenggarakan di Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu, 19 November 2017, waktu setempat. Di antara sekian banyak musisi, Bruno Mars sukses menjadi pemenang utama.



Selain Bruno Mars, Justin Bieber juga meraih beberapa penghargaan dalam AMA 2017. Kemenangan Justin Bieber antara lain disumbangkan oleh single kolaborasinya. Single Despacito yang dinyanyikan bersama Luis Fonsi dan Daddy Yankee mendapat penghargaan Collaboration of the Year.



Berikut daftar lengkap pemenang AMA 2017:

ARTIST OF THE YEAR

Bruno Mars

NEW ARTIST OF THE YEAR

Niall Horan

COLLABORATION OF THE YEAR

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber - Despacito

TOUR OF THE YEAR

Coldplay

VIDEO OF THE YEAR

Bruno Mars - That’s What I Like

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK

Bruno Mars

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK

Lady Gaga

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK

Imagine Dragons

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK

Bruno Mars, 24K Magic

FAVORITE SONG – POP/ROCK

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber - Despacito

FAVORITE MALE ARTIST – COUNTRY

Keith Urban

FAVORITE FEMALE ARTIST – COUNTRY

Carrie Underwood

FAVORITE DUO OR GROUP – COUNTRY

Little Big Town

FAVORITE ALBUM – COUNTRY

Keith Urban, Ripcord

FAVORITE SONG – COUNTRY

Keith Urban -Blue Ain’t Your Color

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP

Drake

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP

Kendrick Lamar, DAMN.

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne- I’m The One

FAVORITE MALE ARTIST – SOUL/R&B

Bruno Mars

FAVORITE FEMALE ARTIST – SOUL/R&B

Beyonce

FAVORITE ALBUM – SOUL/R&B

Bruno Mars, 24K Magic

FAVORITE SONG – SOUL/R&B

Bruno Mars- That’s What I Like

FAVORITE ARTIST – ALTERNATIVE ROCK

Linkin Park

FAVORITE ARTIST – ADULT CONTEMPORARY

Shawn Mendes

FAVORITE ARTIST – LATIN

Shakira

FAVORITE ARTIST – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle

FAVORITE ARTIST – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers

TOP SOUNDTRACK

Moana