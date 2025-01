5 Makanan Khas Belanda yang Perlu Dicoba

Nama kaastengels sendiri tidak asing di telinga kita. Kue kering yang sering disajikan pada saat lebaran ini ternyata berasal dari Belanda. Dilansir dari What to Cook Today , kaastengels diambil dari bahasa Belanda, kaas, yang artinya keju dan tengels yang artinya batang.

Makanan penutup ini pastinya sangat dikenal oleh para turis. Kue ini banyak ditemukan di penjual di pinggir jalan yang tampilannya mirip dengan panekuk ala Amerika atau Inggris tetapi disajikan lebih kecil. Dilansir dari Both Feet on the Road, dari segi bahan adonan yang digunakan sebenarnya sama saja antara poffertjes dengan panekuk pada umumnya.